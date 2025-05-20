Мужчина едва не убил брата кочергой в Пензенской области

В Никольский отдел полиции позвонила женщина и сообщила, что ее сын угрожает убийством своему брату. Информацию о происшествии предоставила сайту «Пенза-пресс» пресс-служба УМВД по Пензенской области.

Сотрудники полиции сразу же отправились на место инцидента и задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний мужчина, который признался в содеянном. Он рассказал, что конфликт произошел во время застолья с братом. Мать попыталась помирить сыновей, но безуспешно.

Злоумышленник сначала взял нож и направил его в сторону брата, угрожая убийством. Тот перестал спорить с подозреваемым, но позже конфликт возобновился. Тогда подозреваемый несколько раз ударил брата кочергой. Потерпевший покинул дом, а их мать вызвала полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозы убийством, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Также проводится проверка по факту нанесения побоев.