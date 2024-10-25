Мужчина до смерти избил сожительницу в Удмуртии из-за личной неприязни
Сотрудники полиции задержали жителя деревни Нижний Тыловай Дебесского района по подозрению в убийстве. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Удмуртии.
Согласно данным ведомства, в ходе конфликта фигурант жестоко избил сожительницу, к которой испытывал личную неприязнь. Потерпевшая получила серьезные травмы, в результате чего скончалась.
Следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Совет депутатов в Пушкино провел совещание по тарифам ЖКУ
«Погода будет достаточно мерзопакостная». Синоптик дал прогноз на начало ноября
Имя поэтессы Инны Гофф присвоили центральной библиотеке Воскресенска
Администрация Лобни провела встречу с сотрудниками института кормов
День открытых дверей провели в колледже «Подмосковье» в Лобне
Рейд ГАИ по выявлению нетрезвых водителей прошел в Мытищах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте