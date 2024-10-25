Мужчина до смерти избил сожительницу в Удмуртии из-за личной неприязни

Сотрудники полиции задержали жителя деревни Нижний Тыловай Дебесского района по подозрению в убийстве. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, в ходе конфликта фигурант жестоко избил сожительницу, к которой испытывал личную неприязнь. Потерпевшая получила серьезные травмы, в результате чего скончалась.

Следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.