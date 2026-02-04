Мужчина более 8 часов блуждал в Девятовских каменоломнях в Щербинке

По его информации, 21-летний парень спустился на экскурсию в каменоломни около 08:00 и должен был выйти примерно в 14:00. Но до вечера мужчина не вышел на связь, и его отец забил тревогу. Спасатели направились к каменоломням, посмотрели журнал входа.

Спустя два часа, примерно в 22:00 спасатели сообщили, что обнаружили потерявшегося мужчину. Он около восьми часов не мог найти выход из каменоломни. Медицинская помощь ему не потребовалась, молодого человека передали наряду полиции и отцу.

Девятовские каменоломни — это комплекс подземных выработок известняка. Начало подземных работ началось в XVIII веке, и к началу XX века они были заброшены. Место пользуется большой популярностью у туристов.

