Мужчина без спасательного жилета утонул во время сплава в Свердловской области

В среду, 22 июля, на реке Исеть в Свердловской области перевернулись пять лодок. Происшествие случилось во время стихийного сплава, сообщили сайту URA.RU представители МКУ «Управление ГОЧС города Каменска-Уральского».

По данным ведомства, трое человек оказались в воде, их унесло течением. Один из пострадавших, мужчина, который не использовал средства индивидуальной защиты, погиб.

Кроме того, 22 июля на реке Чусовая погибла 62-летняя женщина из Невьянска. Туристическая группа попала в ураган: разбушевавшаяся стихия вырвала деревья, которые рухнули на палатки. В результате происшествия один человек погиб, еще несколько пострадали. Региональный СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.