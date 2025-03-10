Мужчина 45 лет погиб при обрушении крыши пилорамы в Нижегородской области

В Ветлужском районе Нижегородской области проводят проверку после обрушения деревянного навеса у пилорамы. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональной Гострудинспекции.

Трагедия случилась утром 8 марта на улице Сельхозтехники. Обрушение произошло на площади 70 квадратных метров — под завалами оказался 45-летний мужчина. Он не выжил из-за полученных травм.

Инспекция труда проверяет, был ли погибший официально трудоустроен и можно ли считать случившееся несчастным случаем на производстве. Обстоятельства происшествия выясняются.