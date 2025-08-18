Мужчина 44 лет погиб во время рыбалки в Омской области

Рыбалка закончилась трагедией для жителя Омска. Вечером 17 августа 44-летний мужчина отправился порыбачить на озеро рядом с домом на улице Рокоссовского, дом 1/1. Следственным комитетом проводится расследование обстоятельств инцидента, повлекшего гибель мужчины, написал сайт gorod55.ru .

Сообщается, что несчастный случай произошел из-за контакта рыболовного снаряжения с высоковольтной линией электропередачи. Мужчина оказался пораженным электрическим током, что стало причиной смерти на месте происшествия.

Следователи приступили к осмотру местности и проведению необходимых мероприятий, включая опрос свидетелей и очевидцев. Причина трагедии — нарушение элементарных правил безопасности при занятиях активным отдыхом.