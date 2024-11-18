Мужчина 42 лет погиб под колесами авто в Ломоносовском районе Ленобласти

Смертельная авария с участием 42-летнего пешехода произошла накануне в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на региональное МВД.

Водитель Toyota Rav4 наехал на мужчину на четвертом километре автодороги «Подъезд к Красносельскому району». Пешеход шел по краю проезжей части.

От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. Следствие выяснило, что водитель иномарки был лишен права управления автомобилем еще в 2023 году за езду в нетрезвом виде. Заведено уголовное дело.