Мужчина 42 лет погиб под колесами авто в Ломоносовском районе Ленобласти

Смертельная авария с участием 42-летнего пешехода произошла накануне в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на региональное МВД.
Водитель Toyota Rav4 наехал на мужчину на четвертом километре автодороги «Подъезд к Красносельскому району». Пешеход шел по краю проезжей части.
От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. Следствие выяснило, что водитель иномарки был лишен права управления автомобилем еще в 2023 году за езду в нетрезвом виде. Заведено уголовное дело.
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