Мужчина 40 лет погиб во время пожара в доме в Тюменской области. СК проводит проверку

В Тюменской области в результате пожара в частном доме погиб 40-летний мужчина. Как написал сайт Ura.ru, за дело взялись представители Следственного комитета региона.

Случай произошел вечером 12 ноября в деревне Солянка. По одной из версий, пожар в частном доме вспыхнул из-за неисправности электропроводки.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаков криминальной смерти у мужчины. Расследование дела продолжается.

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