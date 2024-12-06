Молодой мужчина погиб в ДТП в Пензенской области

ДТП, в результате которого погиб 22-летний мужчина, произошло накануне в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

На федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобили Daewoo Gentra и Skoda Rapid, после чего первая машина съехала в кювет. Мужчину, сидевшего за рулем иномарки, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже он скончался в больнице.

В ДТП также пострадали водитель Skoda Rapid и пассажир Daewoo Gentra.