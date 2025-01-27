«Мужа чуть не убили». В Ленобласти охранники напали на покупателя из-за жалобы на пельмени

Охранники одного из продуктовых магазинов в Ленинградской области избили покупателя дубинками за то, что он пришел вернуть некачественный товар. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Драка произошла в магазине в деревне Пашозеро. Семейная пара приобрела там пельмени. Открыв покупку дома, они увидели, что полуфабрикат просрочен. Молодые люди решили вернуться в торговую точку и разобраться в ситуации.

По словам пострадавших покупателей, на многих товарах, в том числе на предназначенных для детей, не были указаны сроки годности и необходимые маркировки. Девушка решила снять все нарушения на камеру, а в этот момент сотрудница магазина вызвала охранников. Они избили мужа покупательницы дубинками.

«Сам магазин без уголка потребителя, отсутствуют видеокамеры, нет санитарных норм. Моего мужа чуть не убили. К сожалению, сам факт драки не был записан, потому что в тот момент меня отвлекали в магазине», — поделилась пострадавшая покупательница.

Когда девушка заметила, что ее мужа долго нет внутри магазина, она вышла на улицу и увидела супруга, который сидел на снегу в крови. После случившегося семейная пара боится выходить из дома.

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