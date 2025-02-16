Мусоровоз перевернулся на МКАД

Источник 360.ru: на 78-м км внешней стороны МКАД перевернулся мусоровоз

Фото: 360.ru

В ночь на воскресенье, 16 февраля, мусоровоз перевернулся на МКАД. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на 78-м километре внешней стороны МКАД, спецтранспорт опрокинулся на бок. В результате аварии пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Прибывшие на место экстренные службы перекрыли пять полос.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Ранее гробы с телами вылетели из грузовика на трассу во Владимирской области. Фура перевозила их в крематорий Нижнего Новгорода из Владимира. Водитель не выдержал боковой интервал с проезжающим мимо большегрузом и столкнулся с Lada Granta. Никто из живых людей не пострадал.

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