В ночь на воскресенье, 16 февраля, мусоровоз перевернулся на МКАД. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на 78-м километре внешней стороны МКАД, спецтранспорт опрокинулся на бок. В результате аварии пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Ранее гробы с телами вылетели из грузовика на трассу во Владимирской области. Фура перевозила их в крематорий Нижнего Новгорода из Владимира. Водитель не выдержал боковой интервал с проезжающим мимо большегрузом и столкнулся с Lada Granta. Никто из живых людей не пострадал.