В ночь на воскресенье, 16 февраля, мусоровоз перевернулся на МКАД. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП произошло на 78-м километре внешней стороны МКАД, спецтранспорт опрокинулся на бок. В результате аварии пострадал один человек, от госпитализации он отказался.
Прибывшие на место экстренные службы перекрыли пять полос.
Ранее гробы с телами вылетели из грузовика на трассу во Владимирской области. Фура перевозила их в крематорий Нижнего Новгорода из Владимира. Водитель не выдержал боковой интервал с проезжающим мимо большегрузом и столкнулся с Lada Granta. Никто из живых людей не пострадал.
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