Мусор, вонь и тараканы. Американка превратила в свалку квартиру в Москве
Гражданка США завалила мусором квартиру в Москве и превратила жизнь соседей в ад
Женщина превратила свою квартиру в настоящую свалку в одной из многоэтажек на улице Главмосстроя в Москве. Она завалила все комнаты и вход в жилье мусором, сообщила 360.ru ее соседка.
Она рассказала, что проблема назрела уже давно, но обострилась в этом году. Раньше приезжала дочь этой женщины и вывозила мусор. Сама же хозяйка квартиры имеет гражданство США.
«Я сама лично обращалась в разные службы. Сосед, который живет над ней, юрист также писал в департамент жилищно-коммунального хозяйства, Роспотребнадзор, но, к сожалению, получает одни отписки», — отметила собеседница 360.ru
По словам жильцов дома, они уже устали от неприятных запахов и тараканов. Кроме того, женщина заполонила мусором общий коридор в подъезде.
Ночью она возит на тележке в квартиру все, что люди выкидывают на помойку. Днем приходит дворник, который запихивает мусор из коридора в квартиру.
Кроме того, у хозяйки захламленного жилья есть собака. Несколько лет назад она укусила мужчину, но до сих пор находится на самовыгуле.
Другая жительница Москвы держала в своей квартире на улице Фестивальной 42 кошки и собаку. Соседи привлекли к спасению животных полицию и МЧС.