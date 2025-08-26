Мусор, вонь и тараканы. Американка превратила в свалку квартиру в Москве

Гражданка США завалила мусором квартиру в Москве и превратила жизнь соседей в ад

Женщина превратила свою квартиру в настоящую свалку в одной из многоэтажек на улице Главмосстроя в Москве. Она завалила все комнаты и вход в жилье мусором, сообщила 360.ru ее соседка.

Она рассказала, что проблема назрела уже давно, но обострилась в этом году. Раньше приезжала дочь этой женщины и вывозила мусор. Сама же хозяйка квартиры имеет гражданство США.

«Я сама лично обращалась в разные службы. Сосед, который живет над ней, юрист также писал в департамент жилищно-коммунального хозяйства, Роспотребнадзор, но, к сожалению, получает одни отписки», — отметила собеседница 360.ru

По словам жильцов дома, они уже устали от неприятных запахов и тараканов. Кроме того, женщина заполонила мусором общий коридор в подъезде.

Ночью она возит на тележке в квартиру все, что люди выкидывают на помойку. Днем приходит дворник, который запихивает мусор из коридора в квартиру.

Кроме того, у хозяйки захламленного жилья есть собака. Несколько лет назад она укусила мужчину, но до сих пор находится на самовыгуле.

