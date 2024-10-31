Мумию мужчины нашли в подвале дома в Петербурге

В Колпино в Петербурге в подвале одного из домов нашли мумию человека. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на местные СМИ.
В полицию позвонил один из местных жителей, который и наткнулся на неожиданную находку. Прибывшие на место правоохранители вынесли из подвала дома на Тверской области мумуфицированное тело 50-летнего мужчины.
Его отправили на экспертизу, которая должна будет установить время и причину смерти. По данному факту начали доследственную проверку, по ее результатам могут возбудить уголовное дело.
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