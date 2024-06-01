Мотоциклиста в Лос-Анджелесе сбили с байка. В него бросили камнем

ABC7: мужчина бросил камень под колеса мотоциклиста в США, байкер упал

Бездомный мужчина в Лос-Анджелесе забросал автостраду камнями. На один из них налетел байкер, сообщило издание ABC7.

«Мотоциклисту повезло остаться в живых после пугающего инцидента с бросанием камней на автостраде <…> недалеко от центра Лос-Анджелеса», — сообщили авторы материала.

Виновник, вероятно, — бездомный. Он быстро ретировался с места происшествия. Зачем неизвестный вообще взялся за камни — неизвестно. Позже в том же районе заметили еще минимум две машины со спущенными шинами.

Ранее жуткая авария с мотоциклистом произошла в Кирове. Байкер столкнулся с легковушкой и лишился ноги. Пострадавший оказался тренером по фитнесу.

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