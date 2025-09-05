Мотоциклист столкнулся с двумя иномарками в ЯНАО
Дорожная авария с участием мотоцикла произошла на Центральной магистрали в Новом Уренгое. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на отдел ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно данным ведомства, байкер на Suzuki RGSX 1000 нарушил боковую дистанцию, из-за чего столкнулся с машинами Volkswagen Transporter и Hyundai Staria Lounge.
Транспортные средства получили повреждения. Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.
