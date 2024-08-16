Мотоциклист стал жертвой ДТП с отечественной легковушкой в Челябинске

Дорожная авария в Челябинске унесла жизнь байкера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Согласно данным ведомства, на улице Хохрякова мотоциклист столкнулся с машиной ВАЗ-2107 под управлением пенсионера.

Водитель двухколесного транспорта скончался на месте от полученных травм. Организована проверка.

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