Мотоциклист стал жертвой ДТП с отечественной легковушкой в Челябинске
Дорожная авария в Челябинске унесла жизнь байкера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.
Согласно данным ведомства, на улице Хохрякова мотоциклист столкнулся с машиной ВАЗ-2107 под управлением пенсионера.
Водитель двухколесного транспорта скончался на месте от полученных травм. Организована проверка.
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