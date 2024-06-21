Мотоциклист скончался во время ДТП во Всеволожском районе Петербурга

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла накануне на третьем километре автодороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе города. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель Skoda Yeti, поворачивая налево в сторону проспекта Энергетиков, столкнулся с мотоциклистом, который ехал по встречной полосе. Молодой человек на двухколесном транспорте скончался на месте происшествия.
Сейчас по факту случившегося проводится расследование.