Мотоциклист скончался во время ДТП во Всеволожском районе Петербурга

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла накануне на третьем километре автодороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе города. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель Skoda Yeti, поворачивая налево в сторону проспекта Энергетиков, столкнулся с мотоциклистом, который ехал по встречной полосе. Молодой человек на двухколесном транспорте скончался на месте происшествия.

Сейчас по факту случившегося проводится расследование.

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