Мотоциклист серьезно пострадал в массовой аварии с грузовиком под Оренбургом

Массовая авария произошла в Новотроицке Оренбургской области. Предположительно, виновником стал байкер, сообщил 56orb.ru .

По предварительным данным, 30-летний водитель мотоцикла Suzuki, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. От сильного удара двухколесный транспорт отбросило на припаркованную машину марки ГАЗ-330232.

Байкер получил закрытую травму головы, перелом позвоночника и повреждение грудной клетки. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу. Проводится проверка.