Мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с «Волгой» в Пензенской области
Мужчина получил серьезные травмы в дорожной аварии, которая произошла на трассе в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УГИБДД по региону.
Согласно информации ведомства, 31-летний мотоциклист столкнулся с машиной «Волга».
Водителю байка потребовалась госпитализация. Автомобилисту оказали помощь на месте.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
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