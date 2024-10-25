Мотоциклист серьезно пострадал при столкновении с «Волгой» в Пензенской области

Мужчина получил серьезные травмы в дорожной аварии, которая произошла на трассе в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Согласно информации ведомства, 31-летний мотоциклист столкнулся с машиной «Волга».

Водителю байка потребовалась госпитализация. Автомобилисту оказали помощь на месте.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

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