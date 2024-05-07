Мотоциклист сбил женщину в Удмуртии | 360°

07 мая 2024, 16:40
Мотоциклист сбил женщину в Удмуртии
Женщина попала под колеса мотоцикла на трассе Ильинское — Уром в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
По предварительным данным, подросток за рулем мотоцикла Motorland не заметил 60-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части, и сбил ее. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.
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Отмечается, что 16-летний подросток не имел водительских прав.
Мотоциклы
ДТП
Удмуртия
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