Мотоциклист сбил женщину в Удмуртии | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 16:40 Мотоциклист сбил женщину в Удмуртии

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Женщина попала под колеса мотоцикла на трассе Ильинское — Уром в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, подросток за рулем мотоцикла Motorland не заметил 60-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части, и сбил ее. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

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Отмечается, что 16-летний подросток не имел водительских прав.