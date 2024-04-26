Мотоциклист с поддельными правами пострадал в ДТП на трассе в Удмуртии | 360°

Происшествия

26 апреля 2024, 15:17

Мотоциклист с поддельными правами пострадал в ДТП на трассе в Удмуртии

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Мотоцикл и два автомобиля стали участниками аварии на трассе в Малопургинском районе Удмуртии. Не обошлось без пострадавших, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на данные УГИБДД по республике.

Согласно информации ведомства, 29-летний байкер не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с машиной Renault Logan. Впоследствии двухколесное транспортное средство отбросило на припаркованный прицеп тягача.

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Инициатору ДТП потребовалась госпитализация. Отмечается, что мотоциклист предоставил полицейским удостоверение с признаками подделки.

ДТП

Удмуртия

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