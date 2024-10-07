Мотоциклист разбился насмерть на трассе в Ростовской области

В понедельник, 7 октября, на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — подъезд к поселку Шолоховский произошла смертельная авария, в которой погиб молодой мотоциклист. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области.

По предварительным данным, молодой человек на мотоцикле не справился с управлением и вылетел с трассы. Байк перевернулся, а водитель погиб на месте. Проводится проверка.

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