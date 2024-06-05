Мотоциклист пострадал в ДТП в Ленобласти
Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем в центре Соснового Бора в Ленинградской области. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Петроград».
По предварительным данным, ДТП произошло возле торгового центра «Галактика». Различные травмы получил мотоциклист, он не смог встать на ноги самостоятельно.
Удар был такой силы, что от двухколесного транспорта осталась только груда искореженного металла.
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