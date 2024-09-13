Мотоциклист пострадал в ДТП в Ижевске

Мотоцикл перевернулся на перекрестке в городе Ижевске. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Удмуртии.

По предварительным данным, 34-летний мужчина на мотоцикле «Урал» не справился с управлением на перекрестке с круговым движением по улице Карла Либкнехта. При повороте транспортное средство перевернулось.

Отмечается, что байкер получил различные травмы, его доставили в больницу.