Мотоциклист пострадал в ДТП в Ижевске

Мотоцикл перевернулся на перекрестке в городе Ижевске. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Удмуртии.
По предварительным данным, 34-летний мужчина на мотоцикле «Урал» не справился с управлением на перекрестке с круговым движением по улице Карла Либкнехта. При повороте транспортное средство перевернулось.
Отмечается, что байкер получил различные травмы, его доставили в больницу.
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