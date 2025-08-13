Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Кирове
Дорожная авария с участием мотоцикла произошла на улице Ленина в Кирове. Об этом сообщил newsler.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, дорогу не поделили «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего водителя и мотоцикл «Хонда», за рулем которого находился 30-летний мужчина.
В результате столкновения байкер получил травмы. Проводится проверка.
