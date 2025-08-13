Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Кирове

Дорожная авария с участием мотоцикла произошла на улице Ленина в Кирове. Об этом сообщил newsler.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, дорогу не поделили «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего водителя и мотоцикл «Хонда», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате столкновения байкер получил травмы. Проводится проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте