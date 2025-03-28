Мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой в Удмуртии
Байкер пострадал в аварии, которая произошла в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по республике.
Согласно данным ведомства, ДТП спровоцировал 18-летний юноша на иномарке. Он не уступил дорогу сверстнику, управлявшему мотоциклом без шлема, что привело к столкновению.
Водителю двухколесного авто потребовалась госпитализация. Организована проверка.
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