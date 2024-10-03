Мотоциклист попал в больницу после ДТП с экскаватором в Удмуртии

На 3-й Трубецкой улице в Ижевске произошло ДТП с участием мотоциклиста и экскаватора. Об этом сообщили сайт izhlife.ru со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.

За рулем мотоцикла сидел 16-летний молодой человек. Он не выдержал достаточную дистанцию и влетел в экскаватор.

Подросток сильно пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что это не первая авария молодого человека, кроме того, он ездил без прав.