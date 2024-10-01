Мотоциклист попал в больницу после ДТП с двумя легковушками в Курганской области
Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с участием двух легковушек в Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
Авария произошла на улице Автомобилистов в Шадринске. Согласно данным ведомства, машина Hyundai Solaris врезалась в байк, из-за чего его водитель отлетел на стоящую иномарку SsangYong Actyon.
Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Проводится проверка.
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