Мотоциклист попал в аварию на Хасанской улице в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате чего водителя мотоцикла с переломами рук увезли в больницу. Об этом написал Piter.TV.
Авария произошла на Хасанской улице. Согласно свидетельствам очевидцев, водитель легкового автомобиля при повороте налево во двор не пропустил мотоциклиста, что и стало причиной столкновения.
Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.
