Мотоциклист получил три года колонии за пьяное ДТП с пострадавшей в Белгороде

Суд вынес приговор 19-летнему мотоциклисту, который устроил ДТП с пострадавшей в Белгороде. Об этом сообщил сайт «Бел.ru» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить несовершеннолетнюю знакомую на байке. При этом молодой человек не имел водительских прав.
На нерегулируемом перекрестке мотоциклист столкнулся с автомобилем, в результате чего пассажирка получила тяжелые травмы. Виновнику аварии назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.