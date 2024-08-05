Мотоциклист получил три года колонии за пьяное ДТП с пострадавшей в Белгороде

Суд вынес приговор 19-летнему мотоциклисту, который устроил ДТП с пострадавшей в Белгороде. Об этом сообщил сайт «Бел.ru» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить несовершеннолетнюю знакомую на байке. При этом молодой человек не имел водительских прав.

На нерегулируемом перекрестке мотоциклист столкнулся с автомобилем, в результате чего пассажирка получила тяжелые травмы. Виновнику аварии назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

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