Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с авто в Приозерском районе Ленобласти

Днем 20 мая на трассе «Пески — Сосново — Подгорье» случилось дорожно-транспортное происшествие. Жертвой аварии стал мотоциклист. Об этом сайту MK.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По имеющейся информации, 53-летний мужчина за рулем мотоцикла «Триумф» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval.
В результате полученных травм водитель мотоцикла погиб до прибытия скорой помощи. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.
