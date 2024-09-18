Мотоциклист погиб в ДТП в Таганроге

Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Ленина в Таганроге. В результате аварии один человек погиб, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель Nissan Almera при повороте направо не увидел движущийся мотоцикл и врезался в него.

Отмечается, что 23-летний байкер от полученных травм в аварии скончался.