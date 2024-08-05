Мотоциклист погиб в ДТП в Ростовской области

Мотоцикл столкнулся с легковой машиной и грузовым автомобилем на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, парень за рулем мотоцикла не справился с управлением и врезался в иномарку Mitsubishi Outlander. От удара его отбросило на грузовик Foton.

Отмечается, что от полученных травм байкер скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи