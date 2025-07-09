Мотоциклист погиб в ДТП в Голышмановском округе Тюменской области

В Голышмановском округе Тюменской области произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мотоцикл съехал в кювет и перевернулся на трассе, соединяющей Ламенку и Малиновку. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Водителю было 52 года, и у него не было прав на управление мотоциклом. Кроме того, по информации ГАИ, он не был защищен шлемом и другой необходимой экипировкой. Тело погибшего обнаружил местный житель.