Мотоциклист погиб в ДТП в Челябинской области

В Чебаркульском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла Kawasaki и автомобиля Lexus. Авария произошла вечером 22 апреля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Челябинской области.
По предварительной информации ведомства, на нерегулируемом перекрестке на Миасском шоссе водитель легкового автомобиля не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. От полученных травм 34-летний мотоциклист скончался в больнице.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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