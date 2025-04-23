Мотоциклист погиб в ДТП в Челябинской области

В Чебаркульском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла Kawasaki и автомобиля Lexus. Авария произошла вечером 22 апреля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Челябинской области.

По предварительной информации ведомства, на нерегулируемом перекрестке на Миасском шоссе водитель легкового автомобиля не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. От полученных травм 34-летний мотоциклист скончался в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.