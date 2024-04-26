Мотоциклист погиб в ДТП с трактором в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 13:27 Мотоциклист погиб в ДТП с трактором в Краснодарском крае

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Трактор и мотоцикл столкнулись на трассе между Тимашевском и Кореновском в Краснодарском крае. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, мужчина за рулем мотоцикла Yamaha не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор с прицепом, который поворачивал налево.

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Отмечается, что от полученных травм байкер скончался до приезда скорой помощи.