Мотоциклист погиб в аварии с двумя автомобилями в Удмуртии

На 26-м километре трассы «Воткинск — Чайковский» утром 8 июля произошла авария со смертельным исходом. О случившемся написал Izhlife со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Удмуртии.
По информации ГИБДД, около 11:15 мужчина 39 лет, управлявший кроссовым мотоциклом, потерял управление, после чего мотоцикл опрокинулся. Затем транспортное средство попало под колеса двух автомобилей, двигавшихся навстречу: легкового Hyundai Genesis и грузовика Sitrak.
В результате полученных травм мотоциклист скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, на нем не было шлема, что могло повлиять на исход аварии.
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