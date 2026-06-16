Мотоциклист погиб при столкновении с лосем на трассе Санкт-Петербург — Псков
Смертельная авария произошла на 166-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Подробности сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ленобласти.
Согласно данным ведомства, 27-летний водитель мотоцикла Honda PC 800 сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы. Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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