Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Тюмени

Смертельная авария произошла в Тюмени на улице Ставропольской. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, автомобилист на Skoda, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, что привело к столкновению.

Водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и скончался на месте. Проводится проверка.

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