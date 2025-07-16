Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Тюмени
Смертельная авария произошла в Тюмени на улице Ставропольской. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, автомобилист на Skoda, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, что привело к столкновению.
Водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и скончался на месте. Проводится проверка.
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