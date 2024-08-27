Мотоциклист погиб после столкновения с Lada в Пензе

В Пензе в воскресенье 25 августа в 19:55 на улице Антонова произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

На дороге столкнулись автомобиль Lada Granta и мотоциклист. В результате инцидента 33-летний байкер погиб на месте.

Водителя легкового автомобиля отпустили после медицинского обследования. Ведомство проводит проверку, инспекторы устанавливают все детали произошедшего.

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