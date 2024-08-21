Мотоциклист и девочка-пешеход попали в больницу после ДТП в Нижегородской области
Дорожная авария с участием ребенка произошла в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные регионального УГИБДД.
Согласно информации ведомства, на 11-м километре дороги в Троицкое компания решила пересечь проезжую часть перед близко идущим мотоциклом «Урал». В результате 40-летний водитель сбил пешеходов.
Госпитализация потребовалась 13-летней девочке, у которой диагностировали различные травмы. В больницу попал и байкер. Он получил перелом основания черепа.
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