Мотоциклист без прав протаранил патрульную машину при попытке уйти от погони в ЯНАО
Мотоциклист устроил дорожную аварию при попытке уйти от полицейской погони в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ города.
Согласно данным ведомства, 37-летний байкер проигнорировал законное требование об остановке и продолжил движение. На улице Ленина водитель врезался в патрульную машину.
Нарушителю потребовалась госпитализация. Организована проверка. Известно, что мужчина не имел права управлять транспортным средством.
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