Мотоциклист без прав погиб в ДТП с большегрузом на трассе в Тюменской области

Один человек стал жертвой дорожного происшествия в Ярковском районе Тюменской области. Авария произошла на 65-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 48-летний мужчина управлял мотоциклом без водительских прав, к тому же транспортное средство не было зарегистрировано. Мотоциклист двигался по встречной полосе, когда на пути его следования появился большегруз «Урал» с полуприцепом.

В результате столкновения водитель двухколесного транспорта от тяжелых травм скончался на месте. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.