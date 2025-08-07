Мотоциклист без прав погиб при столкновении с отбойником в Свердловской области
Смертельная авария с участием байкера произошла в Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Согласно данным ведомства, на 143-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень 30-летний мотоциклист, следуя на высокой скорости, врезался в отбойник. При столкновении с ограждением транспорт опрокинулся.
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что он не имел прав на управление транспортом. Проводится проверка.
