Мотоциклист без прав погиб при столкновении с отбойником в Свердловской области

Смертельная авария с участием байкера произошла в Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Согласно данным ведомства, на 143-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень 30-летний мотоциклист, следуя на высокой скорости, врезался в отбойник. При столкновении с ограждением транспорт опрокинулся.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что он не имел прав на управление транспортом. Проводится проверка.