Мотоциклист без прав и его пассажир погибли при столкновении с контейнером под Челябинском

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в поселке Садовом Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, не имеющий прав водитель следовал с пассажиром на незарегистрированном байке «Иж Планета 5». Оба были без шлемов.

В какой-то момент мотоциклист съехал с дороги, после чего врезался в металлический контейнер. Предполагаемый виновник ДТП и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.