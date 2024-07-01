Мотоциклист без прав и его пассажир погибли при столкновении с контейнером под Челябинском

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в поселке Садовом Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, не имеющий прав водитель следовал с пассажиром на незарегистрированном байке «Иж Планета 5». Оба были без шлемов.

В какой-то момент мотоциклист съехал с дороги, после чего врезался в металлический контейнер. Предполагаемый виновник ДТП и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

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