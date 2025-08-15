Мотоцикл и легковушка столкнулись на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге

Утром в Приморском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Правоохранительные органы выясняют детали случившегося, написал «Петербургский дневник».
По информации пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась 15 августа примерно в 8:30 на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и улицы Шаврова.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. За рулем двухколесного транспорта находился 24-летний мужчина.
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы, а его пассажир — травмы средней степени тяжести. Оба были госпитализированы. По факту случившегося ведется проверка.
