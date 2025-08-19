Мотоцикл и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде

В воскресенье вечером, 17 августа, на Казанском съезде Нижнего Новгорода произошло столкновение мотоцикла и грузовика. Авария случилась вблизи дома №8 на улице Красная Слобода. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Согласно предварительной информации, мотоцикл BMW врезался в автомобиль «ГАЗель», который выезжал задним ходом с придорожной территории. Водитель байка, 28-летний мужчина, попал в больницу имени Н.А. Семашко с травмами различной степени тяжести.
Сейчас правоохранители проводят расследование и устанавливают точные детали происшествия.
