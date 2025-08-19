Мотоцикл и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде

В воскресенье вечером, 17 августа, на Казанском съезде Нижнего Новгорода произошло столкновение мотоцикла и грузовика. Авария случилась вблизи дома №8 на улице Красная Слобода. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.