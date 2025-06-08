Моторная лодка опрокинулась под Волгоградом, пассажир погиб

Моторная лодка опрокинулась на Дону под Волгоградом из-за пьяного водителя

Близ хутора Колпачки на реке Дон опрокинулась моторная лодка. Ей управлял нетрезвый мужчина. В его компании находились три друга и ребенок. Один человек утонул, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам установили, что у мужчины не было прав судовождения. Лодка оказалась незарегистрированной, а мощность ее двигателя превышала установленные требования.

Против нарушителя возбудили уголовное дело и предъявили обвинение. Наказание по нему предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Ранее в районе мыса Айя к Крыму опрокинулась моторная лодка с шестью туристами на борту. Спасшиеся пассажиры рассказали о причинах ЧП.