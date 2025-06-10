Москвичку силой усадили в иномарку у ТЦ

Неизвестные пытались похитить девушку у ТЦ «Автозаводский». Ее силой затолкали в Opel и увезли, сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, москвичка звала на помощь и пыталась вырваться. Позже Shot объяснил, что девушка сбежала из рехаба, где проходила лечение из-за наркозависимости.

По просьбе матери беглянку попытались вернуть в клинику. Сейчас и девушка, и ее «похитители» находятся в полиции. Их действиям дадут оценку в рамках правового поля.

Ранее правоохранители задержали в Подольске трех мужчин, которых подозревают в похищении человека. По версии обвинения, злоумышленники напали на местного жителя, надели на него наручники и потребовали выкуп за освобождение.

После этого преступники ударили пленника по голове, вывезли в лес и стали угрожать огнестрельным оружием. Мужчине удалось открыть дверь и сбежать, на дороге его заметила полиция.