Москвичку оштрафовали за пьяный дебош перед вылетом в Шарм-эль-Шейх

В Москве пассажирку воздушного судна оштрафовали за пьяный дебош. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Информация об агрессивной женщине на борту самолета поступила в дежурную часть Линейного управления МВД. Дебоширка находилась в аэропорту Шереметьево, воздушное судно готовилось к вылету в Шарм-эль-Шейх.

«Командир воздушного судна отказал буйной женщине в перелете и составил акт о нарушении требований авиационной безопасности», — сообщили правоохранители.

Москвичку отправили на медосвидетельствование. Выяснилось, что она была пьяна. За мелкое хулиганство в нетрезвом виде женщине назначили наказание в виде штрафа.

Похожая история произошла с жителем Кемеровской области. Его сняли с рейса из-за дебоша на борту — мужчина пытался выломать аварийную дверь в самолете.Сотрудники авиакомпании вызвали полицейских, которые задержали агрессора.